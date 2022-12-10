هنأ نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد، المنتخب المغربي، بمناسبة فوزه على البرتغال بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب «الثمامة»، في إطار منافسات دور الثمانية بكأس العالم «فيفا قطر 2022».



وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «لا صوت يعلو فوق صوت المغرب في كأس العالم.. مبروووووك لكل العرب تحقيق الحلم العربي على يد أسود المغرب».





لا صوت يعلو فوق صوت المغرب في كأس العالم 🇲🇦.. مبروووووك لكل العرب تحقيق الحلم العربي على يد أسود المغرب .. pic.twitter.com/xyoyFtPB0D — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 10, 2022





وكتب منتخب المغرب التاريخ، من خلال الفوز على منتخب البرتغال بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب «الثمامة»، في إطار منافسات دور الثمانية بكأس العالم (فيفا قطر 2022).



وجاء هدف الفوز عن طريق يوسف النصيري من كرة رأسية رائعة في الدقيقة (42)، ليقود «أسود الأطلس»، لدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ القارة الإفريقية والمنتخبات العربية.



وأصبح المنتخب المغربي المنتخب الثالث الذي يضمن مقعدًا في المربع الذهبي، بتأهل منتخبي كرواتيا والأرجنتين أمس الجمعة، على حساب البرازيل وهولندا على الترتيب.