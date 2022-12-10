القصير يبحث مع رئيس الوزراء الايفواري التعاون المشترك في مجال الأمن الغذائي والثروة السمكية

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس، نائب رئيس الجمهورية الايفواري تيموكو كوني، ورئيس مجلس الوزراء باتريك اشي، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن رئيس الوزراء في الاجتماع رفيع المستوى حول دعم قدرة الاستدامة في مجال الغذاء والأمن الغذائي في القارة الأفريقية والذي تنظمه دولة كوت ديفوار الشقيقة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وبحث القصير، مع رئيس الوزراء الإيفواري، سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين بحضور كوبنيان كواسي وزير الزراعة والتنمية الريفية الايفواري.

وذكر القصير، أن هناك توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة في جميع المجالات، مضيفا أن مصر على استعداد للتعاون مع كوت ديفوار في كل ما طرحه رئيس الوزراء الايفواري وأيضا في مجال التدريب وبناء القدرات، وكذلك فى مجال البحوث التطبيقية واستنباط التقاوى خاصة الأرز والذرة والقمح والصويا وأيضا المزارع السمكية وآليات تشجيع القطاع الخاص.

ومن جهته، أعرب رئيس مجلس الوزراء الإيفواري، عن رغبته بتوسيع العلاقات مع مصر خاصة في قطاع الزراعة لما لمصر من خبرات كبيرة في هذا المجال، والبدء فورًا في استقبال الخبراء المصريين لوضع خطة زراعية شاملة للجانب الايفواري خاصة فيما يتعلق بإنتاج أصناف من الأرز والمحاصيل الاستراتيجية عالية الإنتاجية والجودة، وكذا تحسين وتطوير اصناف الكاكاو والفاكهة الاستوائية وكذلك التعاون مع القطاع الزراعي المصري في ضوء توفير الأراضي الزراعية الخصبة والمياه اللازمة للزراعة ومناخ استثمار جيد.

كما أعرب اشي، عن رغبته أيضا في الاستفادة من التجربة المصرية في التمويل المصرفي للمشروعات، وذلك من خلال إنشاء بنك يمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن قيام خبراء من مركز البحوث الزراعية المصري تقديم الدعم للتوسع في إعادة هيكلة مركز البحوث الزراعية الايفواري في ضوء قيام البنك الاسلامي للتنمية بتوفير التمويل اللازم خلال الفترة القادمة لدعم قطاع الزراعة والمشروعات التي سيتم إنشائها.

وأشار إلى رغبته في تواجد مكتب استشاري مصري يعمل بالزراعة في كوت ديفوار والذي سيلقي دعمه؛ للمساهمة في إعداد الدراسات اللازمة لتنشيط ذلك القطاع الهام.

ووجه الجانب الإيفواري، دعوة لفريق من الخبراء المصريين بالتخصصات العلمية والفنية اللازمة، وتشجيع القطاع الخاص المصري للعمل بالسوق الايفواري والاستثمار بقطاع الزراعة قيام الجانب المصري بمساعدة الجانب الايفواري بتحديث خطة الزراعة بكوت ديفوار والتعاون في مجال الاستزراع السمكي خاصة أسماك البلطي النيلي ونقل الخبرة المصرية في هذا المجال، والتعاون في مجال إنشاء سدود المياه.