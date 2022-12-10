روسيا: إعلان ألمانيا إحباط مخطط انقلاب على السلطة «مسلسل درامي»

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه لا تتوفر مؤشرات فعلية تدل على وجود مخطط للانقلاب على السلطة في ألمانيا.

وأضافت في بيان بثه الإعلام الروسي، اليوم السبت: "ما حدث كان مجرد مسلسل درامي من إخراج السياسيين الألمان الذين يتغنون بالديموقراطية والليبرالية في بلادهم، ويدعمون في الوقت نفسه الانقلابات في الدول الأخرى كأوكرانيا، ويخشون حدوث السيناريو ذاته في بلادهم".

وتساءلت زاخاروفا، عما إذا كان ما سمّته "استيلاء المتطرفين اليمينيين" على الهيئات الحكومية والتشريعية في ألمانيا، يعتبر محاولة انقلابية؟، وإذا كانت الإجابة نعم، فلماذا دعم ما لا يقل عن ثلاثة وزراء خارجية ألمان، بشكل مباشر وعلني، الانقلاب على الديمقراطية في أوكرانيا عام 2014، على حد تعبيرها.

وكانت السلطات الألمانية، قد أعلنت يوم الأربعاء، إحباط ما سمتها "أحد أكبر المخططات الإرهابية"، الذي أعدته جماعة يمينية متطرفة، للانقلاب على الدولة وشن هجوم مسلح على مبنى البوندستاج (البرلمان الفيدرالي) وتنصيب حكومتها.

وألقت الشرطة الألمانية، القبض على 25 شخصاً في الشبكة المتطرفة كانوا يحضرون لانقلاب على السلطة، حسب المدعي العام الفيدرالي، من أصل 52 مشتبهاً به. وبين المعتقلين رجل يحمل الجنسية الروسية يدعى فيتاليا ب. ساعد زعيم الجماعة على التواصل مع المسؤولين الروس.