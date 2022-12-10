يستهدف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بناء 25 ألف وحدة سكنية خضراء، خلال سنتين، في 6 مدن، هي: حدائق العاصمة، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والعاشر من رمضان، وأسوان الجديدة، والغردقة، بحسب الرئيس التنفيذي للصندوق، مي عبد الحميد.

وأكّدت «مي» في تصريحات أمام مؤتمر الاتحاد الإفريقي للإسكان، بدء تنفيذ مجموعة أولى من العمارات الخضراء في مدينة حدائق العاصمة، بواقع ألف وحدة، موضحة أنه نموذج تجريبي يستتبعه قياس لأثر هذه الوحدات على البيئة وتوفير الطاقة تمهيدًا لتعميمه، وما يطرأ عليه من تعديلات، في بقية المواقع المستهدفة.

المؤتمر، الذي انعقد في القاهرة قبل أيام، شهد الإعلان عن حصول مبادرة «العمارة الخضراء»، التي ينفذها صندوق الإسكان الاجتماعي، بجائزة "SHARKROOM" لأفضل الابتكارات والمبادرات في مجال الإسكان على مستوى القارة، بعد منافسة مع تسع مبادرات.

وقالت «مي» إن العمارة الخضراء تسهم في تقليل استهلاك الطاقة، بنسبة تتراوح بين 24 - 50%، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح بين 33 - 39%، وتقليل استهلاك المياه لنسب تصل إلى 40%، وتقليل النفايات الصلبة إلى 70%.

وعن مواصفات المبنى الأخضر، أوضح الدكتور عباس الزعفراني أستاذ الأستدامة البيئية والتخطيط العمراني بجامعة القاهرة، لـ«الشروق» أنه موفِّر للطاقة عند عملية الإنشاء والتأسيس بحيث لا يستخدم موادًا يستهلك إنتاجها طاقة كثيفة، مثل الاعتماد على الطوب الأحمر بدلًا من الطوب الأسمنتي.

وأوضح أن المبنى يوفر في استهلاك الطاقة خلال العيش فيها، فبدلا من استخدام شباك من الألومنيوم والزجاج ليخزّن الشمس طوال فترة النهار واستخدام أجهزة التكييف لاحقًا لتفريغ حرارتها، وهي تستهلك طاقة كبيرة وتصدر انبعاثات كربونية، فيمكن استخدام شباك من الخشب ومظلة فيبقى المسكن مريحا تكفي مروحة لترطيبه.

وأضاف الزعفراني أن المبنى الأخضر يحافظ أيضًا على المياه، فلا يستعمل مياها أكثر من اللازم، ويعيد استخدام مياه الصرف في ري الحدائق المجاورة بدلًا من الضغط على شبكات المرافق.

وتابع: المبنى الأخضر أيضًا لا يتخلص من مياه الأمطار في شبكة الصرف الصحي وإنما يخزنها لإعادة استعمالها أو توجيهها لري الحدائق.

وعن فرص نجاحها في مصر، قال: «بيوتنا القديمة أغلبها كانت خضراء، فتجد الحائط الخارجي للمنزل في حدود 25 سنتمتر والشبابيك شيش وزجاج وليست ألومنيوم، فهي طول عمرها موجودة وناجحة».

ويشير الزعفراني إلى أن الاعتقاد بأن العمارة الخضراء تحتاج مصاريف أعلى من العمارة العادية ليس صحيحا بالضرورة، فالأهم من وجهة نظره اختيار الأدوات المناسبة، موضحًا: "أقدر أعمل شباك غالي جدا من زجاج ثنائي وثلاثي وطبقات عاكسة للحرارة وأدفع في المتر 5 آلاف جنيه، وأقدر أعمل شباك عادي شيش وزجاج بتكلفة أرخص، ويعطينا النتيجة نفسها تقريبًا".

بدورها، قالت الدكتورة هند فروح، أستاذ البيئة والتنمية العمرانية المستدامة بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إن مشروع العمارة الخضراء يضع في الاعتبار اتجاه الرياح وطرق خفض الحرارة، ومنها نسب الفتحات في الواجهات، كما يراعي كود كفاءة استهلاك الطاقة، وإعادة استخدام المياه الرمادية في ري الحدائق.

وأضافت فروح، في مقطع فيديو عن المشروع نشره صندوق الإسكان الاجتماعي على يوتيوب: «كما تعتمد على الطاقة الشمسية في تغذية الخدمات، وسمك الحوائط في العمارات 25 سنتيمتر، مع استخدام مواد بناء تقلل من انتقال الحرارة».