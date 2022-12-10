كوريا الشمالية تشيد بقدرتها في احتواء وباء كورونا: أعظم إنجاز هذا العام

أشادت كوريا الشمالية، اليوم السبت، بقدرتها على احتواء وباء فيروس كورونا، باعتباره أعظم إنجاز لها لهذا العام.



وأفادت صحيفة (رودونج سينمون) الكورية الشمالية التابعة لحزب العمال الحاكم، بأن توجيهات الزعيم كيم جونج أون ساهمت في تقديم واتباع سياسات الحجر الصحي "في الوقت المناسب" والسيطرة الفعالة على جائحة كورونا.



وأضافت الصحيفة "ببصيرة كبيرة وتصميم قوي، نجحنا في إقامة حواجز الحجر الصحي في البلاد، من خلال اتخاذ إجراءات وقائية وصارمة منذ أول ظهور للفيروس الخبيث".



وفي أغسطس الماضي، أعلن كيم الانتصار على كورونا وأمر برفع "إجراءات الطوارئ القصوى لمكافحة الوباء" في بيونج يانج، مدعيا إنهاء الوباء بعد ثلاثة أشهر من إعلان حالته الأولى.