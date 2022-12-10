 الرئيس الصيني يختتم زيارته إلى السعودية بعد مشاركته في 3 قمم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الصيني يختتم زيارته إلى السعودية بعد مشاركته في 3 قمم

د ب أ
نشر في: السبت 10 ديسمبر 2022 - 11:18 ص | آخر تحديث: السبت 10 ديسمبر 2022 - 11:18 ص
اختتم الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، زيارة رسمية قام بها للمملكة العربية السعودية شارك خلالها في 3 قمم.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، غادر الرئيس الصيني الرياض صباح اليوم، وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله.

وكان الرئيس الصيني، عقد منذ وصوله إلى الرياض، يوم الأربعاء الماضي،  لقاءات ثنائية، وشارك في ثلاث قمم - قمة سعودية - صينية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصيني، ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقمة خليجية - صينية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وقمة عربية - صينية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

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