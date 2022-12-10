 مطروح: تشغيل محطة تحلية مياه بطاقة 50 مترا مكعبا في اليوم بأبو سطيل - بوابة الشروق
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مطروح: تشغيل محطة تحلية مياه بطاقة 50 مترا مكعبا في اليوم بأبو سطيل

أحمد سباق:
نشر في: السبت 10 ديسمبر 2022 - 3:48 ص | آخر تحديث: السبت 10 ديسمبر 2022 - 3:48 ص

قال الدكتور محمد سالم، مدير مركز البحوث التطبيقية بمركز التنمية المستدامة بمطروح، إنه تم تشغيل محطة تحلية مياة جوفية بقدرة 50 مترا مكعبا بقرية أبو سطيل بمركز سيدي براني، بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدني، لتخدم نحو 5000 مواطن بالقرية.

وأوضح مدير مركز البحوث التطبيقية بمركز التنمية المستدامة، أن ذلك في إطار استمرار لجهود المشاركة المجتمعية الفاعلة، بالتعاون مع محافظة مطروح لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين خاصة في أقصى القرى والتجمعات الصحراوية البعيدة

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود المشاركة المجتمعية والإنسانية الفاعلة لخدمة أهالي مطروح، وكذلك لجهود مركز التنمية المستدامة في الدعم الفني وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية لتوفير مزيد من الخدمات لأهالي المحافظة.

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