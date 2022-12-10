اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص بالمنوفية حاول غسل 5 ملايين جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، حيال شخص له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية، حاول غسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاستيلاء على المال العام، وتعاقده مع شركة حكومية وعدم التزامه بسداد المديونية المستحقة عليه لتلك الشركة؛ مما مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطه الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "شراء العقارات والأراضي والسيارات، وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية".



كما أنه أودع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بـ 5 ملايين جنيه.



ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.