هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المنتخب المغربي، بمناسبة فوزه على البرتغال بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب «الثمامة»، في إطار منافسات دور الثمانية بكأس العالم «فيفا قطر 2022».

أهنئ من أعماق قلبي المنتخب المغربي الذي يعتبر أول فريق إفريقي يحقق إنجاز الوصول لدور نصف نهائي كأس العالم، كما أبارك لجميع أشقائنا المغاربة هذا الإنجاز. 🇲🇦🇹🇷 — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) December 10, 2022

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «أهنئ من أعماق قلبي المنتخب المغربي، الذي يعتبر أول فريق إفريقي يحقق إنجاز الوصول لدور نصف نهائي كأس العالم، كما أبارك لجميع أشقائنا المغاربة هذا الإنجاز».

وكتب منتخب المغرب التاريخ، من خلال الفوز على منتخب البرتغال بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب «الثمامة»، في إطار منافسات دور الثمانية بكأس العالم (فيفا قطر 2022).

وجاء هدف الفوز عن طريق يوسف النصيري من كرة رأسية رائعة في الدقيقة (42)، ليقود «أسود الأطلس»، لدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ القارة الإفريقية والمنتخبات العربية.

وأصبح المنتخب المغربي المنتخب الثالث الذي يضمن مقعدًا في المربع الذهبي، بتأهل منتخبي كرواتيا والأرجنتين أمس الجمعة، على حساب البرازيل وهولندا على الترتيب.