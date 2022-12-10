أوكرانيا: مقتل عشرات المدنيين بنيران المدفعية شرقي البلاد

أفادت السلطات المحلية الأوكرانية، بأن عشرات المدنيين لقوا حتفهم بنيران المدفعية في منطقة دونيتسك شرقي البلاد.

وقالت السلطات الروسية في إقليم دونيتسك اليوم الجمعة، إنه منذ 2 ديسمبر، لقي 22 مدنيا وأصيب 60 آخرون في الجزء الذي تسيطر عليه قواتها في الإقليم.

وأضافت أن وسط المدينة على وجه الخصوص تعرض لإطلاق نار في غضون الأيام الأخيرة. وتخضع حاليا أكثر من 50% من المنطقة للسيطرة الروسية.

ولم يتسن الحصول على تأكيد من مصدر مستقل لأعداد الوفيات، وكانت الأمم المتحدة قد اشتكت بشكل متكرر من عجزها عن الوصول إلى الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا.

وفي الوقت ذاته، أعلنت السلطات مقتل ما لا يقل عن 16 مدنيا وإصابة 40 آخرين في الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا من الأراضي.

ووفقا للأعداد التي نشرتها الأمم المتحدة، لقي أكثر من 6700 مدنيا حتفهم منذ الغزو الروسي في نهاية فبراير، ولكن مثل كييف، تفترض الأمم المتحدة أن عدد الضحايا أعلى بكثير من هذا الرقم.