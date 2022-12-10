أكد محمد أبو تريكة محلل قنوات "بي إن سبورت" ونجم منتخب مصر السابق، أن منتخب المغرب نجح في نرفزة البرتغال بالشوط الأول، ولاعبي أسود الأطلس "دوخوا" نجوم برازيل أوروبا.

وقال تريكة في تحليله للشوط الأول: "منتخب المغرب قدم سوط كبير، واستطاع نرفزة البرتغال بشدة، بتقديمهم شوط رائع ومغلق دفاعيا ومنظم، وكذلك قاموا بمهارات كبيرة واستلام وتسلم وسرعة و"سبعات وتمنيات" في الملعب، جعل الأسود "يدوخوا" البرتغال بالشوط الأول".

يذكر أن منتخب المغرب نجح في التقدم بالشوط الأول على حساب البرتغال، من رأسية رائعة لمهاجمه يوسف النصيري جعله يبقى في صدارة هداف العرب بالمونديال مع الدوسري من السعودية والخزري من تونس برصيد ٣ أهداف.