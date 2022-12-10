قال اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، إن احتفال العراق بالذكرى الخامسة لتحرير أراضيه من تنظيم داعش الإرهابي، يحمل في طياته عددًا من الرسائل المهمة، أبرزها ما يتعلق بقوة العراق ووحدة شعبه.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن العراق يلاحق اليوم بقايا التنظيم الإرهابي، لافتا إلى أن قتل 5 من عناصر داعش قرب نينوي يشير إلى أهمية الاستمرار في ملاحقة بقايا هذا التنظيم.



وأكد استمرار عملية إعادة إعمار المناطق التي خضعت لسيطرة تنظيم داعش، مؤكدًا الرفض الشعبي الواضح لعودة عناصره الإرهابية للتموضع في المدن العراقية مجددًا.



ونوه بأن الأوضاع الأمنية في قضاء سنجار مستقرة، كما أكد أن الوضع الأمني في عموم العراق جيد للغاية، حيث يمكن التنقل بين مدنه بشكل آمن في أي وقت، مشددًا على ضرورة عدم إعطاء "داعش" أي فرصة لمواصلة عملياته الإرهابية.