اتفاق تجاري جديد بشأن مصايد الأسماك بقيمة 128 مليون جنيه استرليني لاسكتلندا

ذكر وزراء بريطانيون أن اتفاقا تجاريا جديدا بشأن مصايد الاسماك، ستصل قيمته إلى 128 مليون جنيه استرليني بالنسبة لاسكتلندا، العام المقبل، بارتفاع من 97 مليون جنيه استرليني العام الماضي.

وتم إبرام اتفاقية ثلاثية بين المملكة المتحدة والنرويج والاتحاد الأوروبي، بزيادة الحصص لمعظم مخزونات بحر الشمال، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" اليوم السبت.

كان علماء في المجلس الدولي لاستكشاف البحار، قد أوصوا بزيادة أحجام الصيد، في أعقاب إجراء أخير لتحسين المخزونات.

ورحبت وزيرة الشؤون الريفية بالحكومة الاسكتلندية، مايري جوجون بالاتفاق.

وقالت جوجون "من الجيد أن نرى أن الإجراء، الذي تم اتخاذه لحماية المخزونات في بحر الشمال، في السنوات الأخيرة، يؤتي ثماره، مما يمهد الطريق لزيادة وصول صيادي اسكتلندا".

وأضافت "هذه المخزونات، لها أهمية تجارية رئيسية لاسكتلندا".

وتابعت "ينعكس نجاح تلك الجهود في أحدث نصيحة علمية، سمحت بزيادة أكبر بكثير في الصيد عن العام الماضي.

وقالت جوجون "إنها أنباء طيبة لصيادي اسكتلندا، الذين سيتمكنون من الوصول إلى حصص أكبر بكثير من الأسماك البيضاء هذا العام ، بتأثير اقتصادي إيجابي على مجتمعات الصيد لدينا".

ورحب وزير الثروة السمكية بالحكومة البريطانية، مارك سبنسر بالاتفاق قائلا "يسعدني أننا توصلنا إلى اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والنرويج ودول ساحلية أوسع لتأمين مخزون سمكي مهم، تزيد قيمته عن 450 مليون جنيه استرليني لأسطول الصيد بالمملكة المتحدة في عام 2023 ".