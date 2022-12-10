كشفت الشركة السودانية لنقل الكهرباء في السودان، تفاصيل خروج الشبكة القومية للكهرباء عن العمل، ‏اليوم السبت، بسبب ما وصفته بـ"عطل مفاجئ".‏

وقال مدير عام الشركة المهندس محمد التوم، إنه حدث عطل في كابل 500 كيلو فولت بمحطة توليد "مروي"، مما أدى إلى خروج الشبكة القومية، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأضاف أنه جاري العمل لإرجاع الشبكة، وأن أعمال الصيانة قد تمت بنسبة 80%، وأن الكهرباء ستعود للمحطات ومن ثم ستعود الخدمة تدريجيا.

وكانت صحيفة "الراكوبة" السودانية أفادت، اليوم السبت، بأن "العطل في سد مروي تسبب في انقطاع شامل للكهرباء بأنحاء واسعة في البلاد"، موضحة أن "سد مروي يغذي معظم مناطق السودان، مع اعتماد عدد من المدن والمناطق على طاقة التوليد الحراري".

ويعاني قطاع الكهرباء في السودان من الانهيار وافتقار عمليات الصيانة الدورية بعد قطع الدعم بسبب أحداث 25 أكتوبر 2021 وتوقف المساعدات اللازمة التي كانت في طريقها للسودان لإنقاذ القطاع، حسب الصحيفة.