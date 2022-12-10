 مدبولي يتفقد عددا من المحال التجارية بنطاق مساكن مدينة 24 أكتوبر المطورة بحي فيصل بالسويس - بوابة الشروق
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مدبولي يتفقد عددا من المحال التجارية بنطاق مساكن مدينة 24 أكتوبر المطورة بحي فيصل بالسويس

محمد عنتر
نشر في: السبت 10 ديسمبر 2022 - 4:20 م | آخر تحديث: السبت 10 ديسمبر 2022 - 4:20 م
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، عدداً من المحال التجارية بنطاق مساكن مدينة ٢٤ أكتوبر المطورة بحي فيصل بالسويس.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول هذه المحال التي تسمى "محال السوق الجديد"، حيث تمت الإشارة إلى أن عددها 60 محلاً، بديلة للمحال العشوائية في سور نادي شباب مصر.

وأجرى رئيس الوزراء حواراً مع شاغلي هذه المحال في مختلف التخصصات، والمجالات التي تخدم الاهالي وتلبي متطلباتهم، وسألهم عن أثر هذه النقلة الحضارية بتواجدهم في محال حديثة بدلاً من المحال القديمة، حيث أشادوا بهذه الخطوة التى أسهمت فى نقلة حضارية بالمنطقة.

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