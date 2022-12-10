محافظ الجيزة تنهي استعداداتها لاستقبال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

استعدت محافظة الجيزة من خلال مديرية الشئون الصحية والوحدات المحلية لاستقبال فعاليات انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال المصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض المحافظة من عمر يوم حتى 5 سنوات، والتي تبدأ غدا الأحد 11 ديسمبر ولمدة 5 أيام، وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المتابعة اليومية لفعاليات الحملة وانتظامها لضمان الوصول إلى العدد المستهدف والبالغ مليونًا و676 ألف طفل بالمحافظة حفاظا على سلامتهم.

وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بتسهيل عمل الفرق الثابتة والمتحركة، والبالغ عددها 4470، وتقديم كل أوجه الدعم اللازم وإزالة أي معوقات لتأدية عملها على أكمل وجه، لافتًا إلى أنه سيتم تطعيم الأطفال من خلال الفرق الثابتة بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، والفرق المتحركة المدربة بمواقع التجمعات مثل محطات السكك الحديدية والمترو ومحطات الأتوبيس والأسواق والميادين، بالإضافة إلى المرور على المدارس والحضانات وغيرها، إلى جانب التطعيم بالمنازل بهدف رفع المناعة لدى الأطفال ضد هذا المرض للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

وكلف المحافظ، أيضًا الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالتعاون مع الإدارات الصحية وتقديم كل أوجه الدعم لفرق التطعيم بالحملة مع تحفيز المجتمع المحلي للتعاون مع الحملة، وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى المراكز، والمدن والقرى والأحياء.

من جانبه أكد الدكتور سامح عشماوي مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، أنه تم تشكيل عدد كافٍ من فرق التطعيم المتحركة والثابتة بالوحدات الصحية الريفية والحضرية، ومكاتب الصحة بالإضافة للفرق الإشرافية، وأيضا تم توفير 41720 زجاجة طعم لازمة لتطعيم العدد المستهدف مع مراجعة معدات سلسلة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم للتأكد من كفاءتها وتوزيع الطعوم اللازمة، مؤكدًا أنه لا توجد أية آثار جانبية للتطعيم ولا توجد للمرض وقاية سوى التطعيم.