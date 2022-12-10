منظمة إغاثية ألمانية تعلن إطلاق سراح أحد موظفيها بعد 4 سنوات من اختطافه بالنيجر

بعد مرور أكثر من 4 سنوات على اختطافه في النيجر بغرب إفريقيا، أطلق سراح عامل تنمية ألماني، حسبما أكدت منظمة "هيلب - الدعم على مساعدة الذات" اليوم السبت في برلين.

واختُطف الرجل - 63 عاما، في أبريل 2018 في النيجر، بالقرب من حدود مالي. ويشتبه في أن إسلاميين يقفون وراء الجريمة. ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم دفع فدية مقابل إطلاق سراحه، أو قيمتها.

وبحسب منظمة الإغاثة، كان المهندس المدني المتخطف هو المدير الإقليمي للمنظمة في النيجر. وكان يتولى الإشراف على مشروعات هناك في مجالات الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي.

وللنيجر حدود مع مالي وبوركينا فاسو، في الجنوب الغربي. ويبلغ تعداد سكانها ما يقرب من 25 مليون نسمة. وتتعرض الدولة لهجمات من مجموعات إرهابية مختلفة منذ سنوات.