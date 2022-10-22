مرتضى منصور: «الحكام جاملوني سنتين في الدوري وأنت بقالك 40 سنة بتتجامل»

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن التحكيم المصري لم يتطور تحت قيادة الإنجليزي مارك كلاتنبرج، مشيرًا إلى وجود أخطاء كثيرة في مباريات الأهلي بالدوري هذا الموسم.

وأضاف منصور في تصريحات لقناة ناديه: «في ناس هاجمتني بعد كلامي على مستوى التحكيم مع الإنجليزي كلاتنبرج، ولكن كلامي صحيح التحكيم مطورتش والأخطاء التحكيمية زادت الموسم دا».

وتابع رئيس الزمالك: «في ناس بتقول أني بهاجم رئيس لجنة الحكام الإنجليزي بسبب مجاملة التحكيم لينا في الدوري الموسمين اللى فاتوا، فلو الحكام جاملوني سنتين في الدوري أنت بقالك 40 سنة بتتجامل، بس طبعا أنا بهزر في الكلام دا».

وواصل منصور حديثه: «الموسم دا الأخطاء التحكيمية زادت أووى وكلها لصالح الأهلي، واحنا لعبنا 5 ماتشات بس في الدوري لحد دلوقتي».

وأتم: «الحكم هو قاضي الملعب ومينفعش حد يعلق على قراراته نهائيا، واللي بيحصل في البرامج دا اسمه تهريج ولازم الفقرات دى تتلغى».