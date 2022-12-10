#الخطوط_الجوية_العراقية القادمة من دوسلدورف اليوم، توزع #لحم_خنزير على الركاب العائدين الى بغداد!!!

رقم الرحلة مذكور في الاسفل، بما ان لحم الخنزير هو الارخص في اوربا فهذا يعني (بيه خبرة) للجهة المشرفة على اطعام الركاب. pic.twitter.com/Z2KjNzc2IA — Hiyam Alkhuzai (@AlkhuzaiHiyam) December 8, 2022

وأكدت إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، في بيان، عدم صحة المعلومات المتداولة عن تقديم وجبات طعام تحتوي على لحم الخنزير للمسافرين عبر جميع رحلاتها المغادرة والقادمة من وإلى مختلف الوجهات المحلية والدولية ومنها قطاع ألمانيا.وقالت الشركة إنها "تعتمد سياسية محددة في تجهيز هذا النوع من الرحلات إما عن طريق تجهيز الرحلة بوجبات الطعام ذهابا وإيابا أو تجهيزها من خلال شركات يتم الاتفاق معها على أن يكون التجهيز مطابقا للمواصفات المعتمدة لدى الخطوط الجوية العراقية والتي تراعي من خلالها الشريعة الإسلامية".وسبق أن تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات وصور، تتحدث عن "تقديم وجبات تحتوي لحم الخنزير على رحلة قادمة من ألمانيا إلى العاصمة العراقية بغداد".لكن الشركة أوضحت في بيانها أن "الصورة المتداولة لا تحتوي على شعار الشركة المعتمد في جميع وجباتها المقدمة للمسافرين"، ووصفت المعلومات التي ما تم تداوله بشأن ذلك بـ"الكاذبة".وبحسب الخطوط الجوية العراقية، فقد "تأخر وصول الطائرة المخصصة لنقل الجالية العراقية بسبب سوء الأحوال الجوية مما اضطرها الى إسكان المسافرين فندقيا على نفقة الشركة".جاء ذلك بالتزامن مع موسم أعياد رأس السنة في أوروبا، حيث بادرت إدارة الفندق بتوزيع وجبات طعام وهدايا رمزية لجميع النزلاء بينهم مسافري الخطوط الجوية العراقية، وفقا للبيان.وبعد التأكد تبين أن الوجبة التي نشرت صورتها هي ذاتها التي تم توزيعها من قبل الفندق "ولا صلة للشركة بها"، حسب بيان الخطوط الجوية العراقية.