منحت تقنية لاختيار الخلايا طورها باحثون في سنغافورة مرضى سرطان الدم فرصة أسرع وأعلى في العثور على متبرع مناسب لزراعة خلايا الدم الجذعية، حتى من متبرعين كان يتم اعتبارهم غير ملائمين سابقا، حسبما أفادت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.



ويشار إلى أن فرصة حدوث المضاعفات المتعلقة بالزراعة مثل رفض الجسم للخلايا المزروعة والعدوى أقل في هذا البروتوكول.



وطور بروتوكول (هابلو- 2017)، الذي تم إعلانه في إيجاز إعلامي اليوم السبت من النظام الصحي بالجامعة الوطنية، فريق من أخصائيي أمراض الدم لدى معهد السرطان بالجامعة الوطنية في سنغافورة، بالتعاون مع أطباء من معاهد رعاية صحية محلية.