قال الإعلامي عمرو أديب، إن مباراة المغرب والبرتغال، كانت الفرصة الأخيرة للنجم العالمي كريستيانو رونالدو، حتى يحقق إنجازًا تاريخيًا في مسيرته الكروية.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت: «محدش يقدر يقلل من الدون أو يقول عليه بم، لكن في هذه المباراة تحطمت أحلام الدون، كان يبكي ومن داخله يقول: (لا مش النهاردة، مش الماتش ده، مش الفرقة دي)».

ولفت إلى أن نجم الكرة البرتغالي كان مصدر خطورة، عندما نزل إلى أرضية الملعب، منوهًا إلى أن 2022 أسوأ عام في حياة كريستيانو رونالدو.

وأشار إلى أنه التقى «رونالدو» من قبل، وجلس معه لمدة طويلة، معقبًا: «هذا الرجل العظيم لا يستحق أن تكون نهايته بالشكل ده، الفرقة اللي بيلعب فيها تمشيه، ميلاقيش فرقة تاخده، المنتخب الذي يقوده يلعبه في الآخر، ثم يبكي وهو خارج».

واستطرد: «هذا الرجل لا يستحق أن تكون نهايته بهذا الشكل، لكن الأمر ليس بيد المغرب، وأسود الأطلس مش السبب في كل مشكلات رونالدو، اللي لما تشوفها ترى التراجيديا والمآسي الإغريقية».

وكتب منتخب المغرب التاريخ، من خلال الفوز على منتخب البرتغال بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب «الثمامة»، في إطار منافسات دور الثمانية بكأس العالم (فيفا قطر 2022).

وجاء هدف الفوز عن طريق يوسف النصيري من كرة رأسية رائعة في الدقيقة (42)، ليقود «أسود الأطلس»، لدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ القارة الإفريقية والمنتخبات العربية.

وأصبح المنتخب المغربي المنتخب الثالث الذي يضمن مقعدًا في المربع الذهبي، بتأهل منتخبي كرواتيا والأرجنتين أمس الجمعة، على حساب البرازيل وهولندا على الترتيب.