 الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة إلى رئيس فنلندا بمناسبة عيد الاستقلال - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة إلى رئيس فنلندا بمناسبة عيد الاستقلال

أ ش أ
نشر في: السبت 10 ديسمبر 2022 - 6:07 م | آخر تحديث: السبت 10 ديسمبر 2022 - 6:14 م

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى الرئيس ساولي نينيستو رئيس جمهورية فنلندا؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسي، أحمد الأنصاري، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية فنلندا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

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