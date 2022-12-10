الرئيس الجزائري: حققنا بناء المؤسسات وإرساء دولة الحق والقانون

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، أنه ماض في الوفاء بما تعهد به أمام الشعب الجزائري، عشية مرور ثلاث سنوات على انتخابه رئيسا للبلاد، مشددا على ضرورة " امتلاكِ الإرادة والشجاعة لانتزاع حق الشعب الجزائري غير القابل للتقادم والذي لا مساومة فيه، ولا تنازل عنه".

وقال تبون، في رسالة له عشية احتفال الجزائر بالذكرى الـ 62 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 (خروج الجزائريين في مظاهرات حاشدة للتأكيد على حق تقرير المصير): "إننا ونحن نحيي هذه الذكرى التاريخية، عشية مرور ثلاث سنوات على الانتخابات الرئاسية التي منحتموني فيها ثقتكم الغالية، أجدد التزامي الكامل بأن يظل حرصي على التاريخ والذاكرة من بين أهم الأولويات".

وأضاف:" فالجزائر الجديدة التي نتطلع إليها جميعا، هي تلك التي تجعل من أيامها الخالدة منارات تضيء الطريق الصحيح الذي رسمه وسار عليه الشهداء الأبرار والمجاهدون الميامين".

وتابع: " هو الطريق الذي سلكناه بخطوات متتالية، حققنا بها بناء المؤسسات، و إرساء دولة الحقِ والقانون، وتوفرت بها شروط الإنعاش الاقتصادي والتنمية الاجتماعية من خلال استراتيجيات وبرامج، يجري تنفيذها في كل أنحاء البلاد بصرامة، ونسهر على المتابعة المستمرة لها، وفاء، لما تعهدنا به أمام الشعب الجزائري الأبي".

واسترسل يقول: " لا يكفي الخطاب المشحون بالنبرات الوطنية، بل لابد من امتلاك الإرادة والشجاعة لانتزاع حق الشعب الجزائري غير القابل للتقادم والذي لا مساومة فيه، ولا تنازل عنه".

وقال: "إن المسار الذي نمضي فيه بصدق وحزم، استوجب استحداث آلية تم تأسيسها في إطار مشاورات سياسية على أعلى مستوى، وتتمثل في إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين، يوكل إليها التعاطي مع ملف التاريخ والذاكرة بما يتيحه لها، التخصص في البحث التاريخي، والتمرس في التمحيص، والدقة في التحري لإجلاء الحقيقة".