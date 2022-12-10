سوسن بدر تروي كواليس لقائها الأول مع رجاء الجداوي: أنا مديونة لها حتى اليوم

روت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، كواليس أول لقاء جمعها بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

وقالت خلال لقائها ببرنامج" معكم" الذي تُقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية "سي بي سي"، إن علاقتها بدأت بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي، في إحدى دور الأزياء في شارع قصر النيل، متابعة: "تعلمت منها أشياء كثير وأنا مديونة لها حتى اليوم".

وأشارت إلى عملها في مجال عروض الأزياء كـ "موديل"، عندما كانت طالبة في الصف الثاني الثانوي، مؤكدة أن شغفها بالأزياء كان الدافع الأكبر للعمل.

وأكّدت أن بيوت الأزياء في مصر كانت تتفوق على نظيرتها في فرنسا وإيطاليا في ذلك التوقيت، موضحة أن الأسرة لم تعارضها بقدر كبير في قرارها وذهبت معها.

ولفتت إلى أن علاقتها بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي بدأت منذ ذلك اليوم في الآتيليه، حيث كانت عضوا بلجنة التحكيم.

وتابعت: "كانت أشهر وأجمل عارضة أزياء حيث كانت نموذجا لكل فتيات جيلها في الأزياء، واختارتني للعمل معها وتولى تدريبي".

وأشارت إلى استمرارها بهذه المهنة حتى نهاية المرحلة الثانوية، ومن ثم اتجهت لاستكمال دراستها بكلية العلوم، معبرة عن سعادتها عن تلك الفترة التي قضتها بالعمل في مجال الأزياء، حيث إن عملها ساعدها في المساهمة في تدبير مصروف المنزل.