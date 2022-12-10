كوريا الجنوبية تضيف أكبر عدد من الوظائف في 5 سنوات

أظهرت بيانات حديثة أن كوريا الجنوبية أضافت أكبر عدد من الوظائف في خمس سنوات العام الماضي، على خلفية زيادة الوظائف في قطاعي التجزئة والرفاهية الاجتماعية.



وبلغ مجموع عدد العاملين في كوريا الجنوبية 58ر25 مليون العام الماضي، بزيادة 850 ألفا، 5ر3% عن العام الذي سبقه، وفقا للبيانات الصادرة من وكالة الإحصاء الكورية، والتي أوردتها وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم السبت.



وشكل ذلك أكبر زيادة سنوية منذ عام 2016 عندما بدأت الوكالة في جمع البيانات ذات الصلة.



وأضافت صناعة البيع بالجملة والتجزئة 170 ألف وظيفة في عام 2021، تلتها صناعة الصحة والرفاهية الاجتماعية بـ 150 ألف وظيفة، وصناعة الاتصالات بـ 80 ألف وظيفة.



وارتفع عدد وظائف أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، بمقدار 470 ألف وظيفة كأكبر عدد ضمن الفئات العمرية، حيث زادت الحكومة من وظائف العمل المؤقتة لكبار السن.



وزاد عدد الوظائف لمن هم في الأربعينات والخمسينات بـ 230 ألف وظيفة و100 ألف وظيفة في العام الماضي على التوالي.



وفي المقابل، انخفض عدد الوظائف لمن هم في الثلاثينيات بمقدار ألف وظيفة.



وتم تجميع البيانات الخاصة بالوظائف بناء على معلومات حول الاشتراكات في أشكال التأمين الاجتماعي. ولا تتطابق هذه البيانات مع عدد الموظفين حيث يمكن حساب شخص واحد يشغل أكثر من وظيفة واحدة، إذا كان يعمل في وظائف متعددة.