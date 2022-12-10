مسؤول ألماني يناشد المواطنين التحفظ في التدفئة رغم برودة الطقس

رغم الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، ناشد رئيس الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات، كالاوس مولر، المواطنين عدم تشغيل جميع أنظمة التدفئة.



وقال مولر، في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية، اليوم السبت، إنه لن يكل من التحذير وطلب ذلك.



وأوضح مولر، أنه ليس قلقا من تأثيرات أسبوع أو أسبوعين برودة على مخزونات الطاقة في ألمانيا، مؤكدا في المقابل ضرورة التصرف بحكمة.



وأضاف أنه إذا تم تشغيل كل أنظمة التدفئة في جميع الحجرات، فإن هذا يعني استهلاك كميات كبيرة للغاية من الغاز، وإذا استمر الأمر على هذا النحو لفترة، قد لا يتوفر ما يكفي من الغاز بحلول نهاية الشتاء لتلبية احتياجات قطاع الصناعة.



وأكد مولر أن العامل الحاسم في الحيلولة دون حدوث ذلك هو أن تخفض كل القطاعات استهلاكها للغاز بنسبة 20%.



ولا تزال منشآت تخزين الغاز في ألمانيا ممتلئة بنسبة 95%، وانخفض مستوى الملء لظروف موسمية في الأيام الماضية. وافترض مشغلو منشآت تخزين الغاز أمس الجمعة أن تكون ألمانيا قادرة على اجتياز فصل الشتاء دون نقص في الغاز طالما لم تكن هناك درجات حرارة منخفضة للغاية.



وأفاد اتحاد منشآت تخزين الطاقة (إينس) بأن احتمال حدوث نقص في الغاز ضعيف بسبب الخفض القوي في الاستهلاك.



وقال زباستيان بليشكي، المدير التنفيذي للاتحاد، إنه إذا استمرت الخفض القوي في استهلاك الغاز، "ستجتاز ألمانيا الشتاء على نحو جيد".