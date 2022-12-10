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واشنطن بوست: الجيش الأمريكي يعود إلى الصومال

وكالات
نشر في: السبت 10 ديسمبر 2022 - 6:12 م | آخر تحديث: السبت 10 ديسمبر 2022 - 6:12 م
كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم السبت، عن عودة القوات الأمريكية إلى قاعدة "بيدوجلي" الجوية في الصومال، لمواصلة مساعدة القوات الخاصة المحلية في محاربة المنتسبين لتنظيم "القاعدة".

وياتي هذا القرار بعد سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الوحدة العسكرية الأمريكية بأكملها تقريبا من الصومال في عام 2020، بحسب وكالة "روسيا اليوم.

وبحسب الصحيفة، أدى هذا القرار إلى تنامي حركة "الشباب المجاهدين" الإرهابية، وأعاق قدرة الولايات المتحدة على توفير بيانات استخبارية ودعم جوي للقوات الصومالية، كما أدى إلى تأخير بناء منشآت عسكرية، مثل العيادات ومراكز تدريبية.

وفي عام 2021، وافق الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، على اقتراح البنتاجون بإعادة الجيش الأمريكي إلى الصومال، حيث سيتم نشر أقل من 500 جندي من القوات الخاصة الأمريكية هناك، وسيتم إعادة توجيههم من نقاط أخرى في المنطقة.

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