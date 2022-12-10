الخزانة الأمريكية: عقوبات على مسؤولين رفيعي المستوى في السلفادور بتهم الفساد

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، كاسترو راميريز السكرتير القانوني للرئيس السلفادوري على قائمة العقوبات؛ بتهم الفساد.



وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن إدارج راميريز؛ لتسهيله التستر على عملية الاحتيال من خلال عرقلة التحقيقات في اختلاس الأموال العامة والمشاركة المباشرة في أنشطة الفساد باستخدام مكتبه لتحقيق مكاسب مالية شخصية.



وأشار البيان إلى أنه وفقًا للمادة 7031 (ج)، قامت وزارة الخارجية بتحديد كاسترو راميريز علنًا لتورطه في علميات فساد كبيرة، وكجزء من هذا الإجراء، تم أيضًا تحديد أربعة أفراد من عائلته المباشرين.



كما حددت وزارة الخزانة وزير العمالة السلفادوري رونالد كاسترو؛ لتورطه في الفساد واختلاس الأموال العامة لمصلحته الشخصية، حيث استخدم النقابات المتحالفة لإفادة نفسه وحلفائه السياسيين في مقابل تسهيلات لأوراق اعتماد النقابات، من بين مزايا أخرى.