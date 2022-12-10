الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان: قوموا ودافعوا

احتفلت الأمم المتحدة، اليوم السبت، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، في 10 ديسمبر، حيث يتم إحياء ذكرى اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948.



وسلطت الضوء على اختيار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في موسوعة جينيس العالمية بوصفه أكثر الوثائق ترجمة، بعدما تمت ترجمته لأكثر من 500 لغة حول العالم، مشيرة إلى أن الكثيرون لا يدركون ذلك.



وطالبت الأمم المتحدة الشعوب بالدفاع عن حقوق الإنسان، التي تعد المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كل الشعوب والأمم، قائلة: "‏اليوم وكل يوم، قوموا ودافعوا عن حقوق الإنسان".



وتابعت في بيانها: "هل تعلمون، ‏لقد تم تسجيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في موسوعة جينيس العالمية بوصفه أكثر الوثائق ترجمة. ومع ذلك، لا يزال الكثير من الناس لا يدركون حقوقهم الأساسية كبشر. ‏اليوم وكل يوم، قوموا ودافعوا عن حقوق الإنسان".



الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان، صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم.



واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 ديسمبر 1948، بموجب القرار 217 ألف، بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم.



والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يحدد، وللمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، وقد ترجمت تلك الحقوق إلى 500 لغة من لغات العالم.



وتنادي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كل الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، لتوطيد احترام الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.