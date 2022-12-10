النرويج تسجل 219 إصابة جديدة بكورونا ولا حالات وفاة

سجلت النرويج 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ولم تسجل أي حالات وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و470 ألفا و650 حالة، بينما تستقر الوفيات عند 4498 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 12 مليونا و145 ألفا و560 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النرويج حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.