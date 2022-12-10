لقيت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، مصرعها إثر إطلاق نار قرب مركز تجاري في بلدية باريتوس بولاية ساو باولو البرازيلية، عقب هزيمة منتخب البرازيل في ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وقالت بوابة "uol.com.br" البرازيلية، نقلا عن السلطات الأمنية، إن شجارا اندلع في قاعة تناول الطعام في المركز التجاري، تطور لاحقا إلى اشتباك جماعي امتد إلى خارج المبنى.

وبعد فترة وجيزة، أطلق العديد من المشاركين في الاشتباك النار من سياراتهم على أشخاص كانوا يقفون قرب المركز التجاري، ما أسفر عن مقتل فتاة متأثرة بإصابتها بطلق ناري، بحسب وكالة سبوتنيك.

كما أصيبت صديقتها إصابة خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى بسبب ثقب في الرئة، فيما فر المسلحون من مكان الحادث وتبحث الشرطة عنهم.

وغادر المنتخب البرازيلي، مونديال 2022، أمس الجمعة، بعد هزيمته أمام نظيره الكرواتي في ربع ‏نهائي البطولة، بركلات الترجيح.