السوداني: ما زال أمامنا عمل طويل لقطع دابر الفتن والتطرف في العراق

صرح رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بأنه "ما زال أمامنا عمل طويل لقطع دابر جميع الفتن، وقَبْر أحلام التطرّف وخطاب الكراهية" في البلاد.

وقال السوداني، خلال احتفالية أقامتها قيادة العمليات المشتركة بمناسبة الذكرى الخامسة لإعلان النصر على داعش ، إن" العراقيين الذين انتصروا على الإرهابِ قادرون على أنْ ينتصروا على الفساد، الذي بات العدوَّ الأول للدولة وكيانها".

وأضاف: "نفتخر اليوم بمن كان في ميدان المعركة يحمل في يدٍ سلاح وتمتدُّ أخرى لإنقاذ أهله وشعبه، كما نفتخر بمن غادرنا وارتقى شهيداً من قادة النصر والانتصار الكبير، قادةً وآمرون وضبّاطً ومراتب ومنتسبون فلا نصر إلّا بذكر شهداء العراق وجرحى قواتنا المسلحة".

وأكد أنَّ مبادِئنا وعقيدتنا الوطنية الرافضة للإرهاب والتطرّف جعلت زواله حتماً ونتيجة، ليعود العراق بتنوّعه المزدهر، ولينعم المجتمعُ العراقيُّ بأهله وثرائه الحضاريّ.

ولا تزال القوات المسلحة العراقية تطارد عناصر وفلول تنظيم داعش في مناطق متفرقة وتدمر أوكارههم ومراكز تجمعاتهم واعتقال آخرين.