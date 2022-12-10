الطيران المدني العماني تناشد المواطنين الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار

أعلنت هيئة الطيران المدني العماني، عن استمرار هطول أمطار متفاوتة الغزارة، تكون رعدية احيانًا، وتتراوح كمياتها ما بين 10 إلى 40 ملمترًا، خلال هذه الليلة، وصباح يوم غدٍ الأحد.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العمانية، مساء السبت، لفتت الهيئة إلى أن الأمطار قد تؤدي إلى جريان الشعاب وبعض الأودية، على أجزاء من محافظات مسقط وجنوب الباطنة وجنوب الشرقية وشمال الشرقية والداخلية.

وتشير التوقعات إلى فرص هطول أمطار متفرقة تتراوح ما بين 5 إلى 15 ملمترًا على أجزاء من محافظات شمال الباطنة ومسندم والوسطى وظفار، ويكون البحر متوسطًا إلى هائج الموج على سواحل بحر عمان ومحافظة مسندم، ويتراوح أقصى ارتفاع له من متر الى ثلاثة أمتار.

ودعت هيئة الطيران المدني العماني، الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، وعدم عبور الأودية، وتجنب الأماكن المنخفضة وارتياد البحر، خلال فترة التنبيه.