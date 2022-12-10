«التصديري للحاصلات الزراعية» يتفاوض مع وزارة النقل وإيطاليا لتوفير خط ملاحي لنقل الحاصلات الزراعية لأوروبا

أوشكت المفاوضات التى يجريها المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ووزارة النقل مع الجانب الإيطالى لتوفير خط ملاحى لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف إلى دول أوروبا على الانتهاء حيث من المتوقع الوصول لنتائج ملموسة خلال الخمس شهور المقبلة ــ تبعا لتصريحات عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس.



وأوصح الدمرداش أن المجلس يخطط لزيادة حجم صادراته بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، حيث يتم الآن التعاون مع الحجر الزراعى المصرى لفتح أسواق بعض الدول لعدد من المحاصيل ذات القيمة التنافسية.



وقال الدرمرداش إن الدراسات التى قام بها المجلس كشفت عن وجود فرص تصديرية كبيرة فى مختلف الاسواق العالمية خاصة آسيا وأفريقيا وأوروبا.



وأشار إلى وجود خطة طموح لدى لزيادة صادراته خاصة للدول الآسيوية ودول أمريكا اللاتينية، على الرغم من السلبيات التى خلفتها كورونا والحرب الروسية إلا أنها فتحت آفاقا جديدة وفرص لنفاذ صادراتنا إلى اسواق عديدة.



وأوضح الدمرداش أنه يجرى حاليا العمل على فتح سوق فيتنام أمام العنب المصرى، بالإضافة إلى تصدير البطاطس والعنب إلى سوق الفلبين، والبصل إلى الصين وتصدير الموالح إلى تايلاند.



وشهدت صادرات الحاصلات الزراعية نمو بنسبة 13% خلال الموسم التصديرى المنتهى فى أغسطس، حيث سجلت نحو 2,7 مليار دولار من خلال تصدير 4,3 مليون طن.



وتصدر مصر حاصلات زراعية إلى 120 دولة وذلك بنحو 95 محصولا، منوها بأن كل القطاعات تستهدف تحقيق معدل نمو خاصة فى ظل رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الصادرات من 30 مليار دولار إلى 100 مليار دولار.



جدير بالذكر أن صادرات القطاع خلال الموسم الماضى، حققت ارتفاعا بنحو 13.1% لتبلغ 2.7 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار ويعول المجلس على تحقيق نفس النسبة بنهاية العام الحالى.