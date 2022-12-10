البنك التجاري الدولي يدعم جهود الدولة في التحول إلى الطاقة المتجددة

قام البنك التجارى الدولى ــ مصر (CIB) ــ أكبر بنك قطاع خاص فى مصر ــ بالمساهمة فى تمويل شركة «أمونت» لطاقة الرياح، بهدف إطلاق مشروع لتوليد الطاقة المتجددة بقدرة 500 ميجاوات على سواحل منطقة البحر الأحمر. ويأتى ذلك فى ضوء الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ (COP27)، ودعما لاستراتيجية مصر فيما يخص التوسع فى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتماشيا مع إطلاق الحكومة المصرية لبرنامج «الترابط بين موارد المياه والطاقة والغذاء» (NWFE)، والذى من المتوقع أن يبدأ إنشاؤه فى ديسمبر 2022، وأن يستمر لمدة 30 شهرا.



وبصفته بنك رأس المال العامل ووكيل الضمان المحلى وبنك الحساب المحلى، يعمل CIB متحالفا مع اتحاد من المؤسسات الدولية، متضمنا بنك اليابان للتعاون الدولى (JBIC)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بالإضافة إلى بنك «ستاندرد تشارتد»، «مؤسسة سوميتومو ميتسوى المصرفية»، و«بنك سوميتومو ميتسوى ترست»، كمقرضين تحت غطاء نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات (NEXI).



جدير بالذكر أن مزرعة الرياح التى سوف توّلد طاقة بقدرة 500 ميجاوات، والتى ستقوم بتطويرها شركة «أميا باور» الاماراتية بالشراكة مع «سوميتومو كوربوريشن»، ستعد واحدة من أكبر محطات توليد الطاقة المتجددة فى مصر وإفريقيا، مما سوف يلعب دورا بارزا فى تحقيق الهدف الأساسى لإطلاق هذا المشروع، وهو خدمة آلاف المصريين من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية فى مصر، بالإضافة إلى تسريع التحول للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.



ويمتلك التجارى الدولى خبرة واسعة فى مجال تمويل الطاقة المتجددة، فضلا عن مشاركته الجادة فى هذا المشروع المحورى، هما بمثابة برهان واضح على التزامه المستمر بالحفاظ على مكانته المنفردة بشأن التحرك نحو الاستدامة، وتأكيدا على سعيه الدائم إلى تعزيز تمويل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG.