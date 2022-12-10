نهب بضائع من خزائن بمبلغ 32 مليون يورو في برلين

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نهب مجهولون بضائع مخزنة في خزائن حفظ بمنطقة شارولتنبورج بالعاصمة الألمانية برلين، بمبلغ أكبر مما كان متوقعا حتى الآن.

وقال المتحدث باسم المدعي العام في برلين زباستيان بوشنر، الجمعة، إن الأضرار المبلغ عنها وصلت إلى 32 مليون يورو.

وكانت إحدى بوابات البيع على الإنترنت قد أعلنت من قبل أنها تعرضت لسرقة بضائع من بينها ألف ساعة فاخرة بقيمة عشرة ملايين يورو.

وأعلنت وكالة بيتكوين وبوابة "بي تي سي-إيكو" ذلك أيضا.

وتتعلق المبالغ الإضافية البالغة 22 مليون يورو بقيمة محتويات العديد من الخزنات الأخرى المنهوبة والتي استأجرها عملاء من القطاع الخاص في أقبية بشارع فاسانين-شتراسه وتم كسرها أيضا في نوفمبر الماضي.

وتبحث الشرطة عن الجناة من الجمعة، باستخدام مقاطع فيديو وصور جديدة من موقع الحادث.

وقالت الشرطة إن عملية السطو التي وقعت في 19 نوفمبر الماضي كانت مخططة جيدا.

وجاء الجناة في الصباح، متنكرين في زي حراس ورشوا عدسات كاميرات المراقبة بالطلاء.

وفي المساء اقتحموا مستودع شركة الساعات الفاخرة المعروفة والعديد من صناديق الأمانات المستأجرة من القطاع الخاص، وهربوا بالساعات والذهب والنقود والمجوهرات وغيرها من الأشياء الثمينة.

وبعد خسارة ألف ساعة فاخرة، رفع بائع التجزئة على شبكة الإنترنت دعوى إفلاس.