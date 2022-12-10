مستشار الرئاسة الأوكراني: تعاون إيران وروسيا عسكريا مسألة تتعلق بالأمن العالمي وليس أوكرانيا فقط

حذر مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيلو بودولياك، اليوم السبت، من أن التعاون الإيراني الروسي في المجالات الدفاعية والعسكرية، ليست مسألة تتعلق بأوكرانيا فقط لكن بالأمن العالمي.

وقال بودولياك - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - إن خطط إيران لتزويد روسيا بصواريخ باليستية مقابل تقنيات عسكرية هي مسألة تتعلق بالأمن العالمي، واصفا التعاون بين موسكو وطهران بـ"محور الشر".

وتابع: "تخطط إيران لتزويد روسيا بصواريخ باليستية رغم علمها بأنه سيتم استخدمها في الحرب بأوروبا"، مشيرا إلى أنه في المقابل تدعم روسيا إيران بالتفنيات العسكرية التي قد تكون نووية لمساعدتها في تدمير الشرق الأوسط.

وأكد أن التعاون بين موسكو وطهران في الشئون العسكرية والدفاعية والأسلحة لم يعد مسألة تتعلق بأوكرانيا فقط، بل بالأمن العالمي برمته، متسائلا ما إذا كان المجتمع الدولي سيقف مكتوفا اليدين ويكتفي بالمشاهدة.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أصدرت تقريرا استخبارتيا - في وقت سابق اليوم - يفيد بأن إيران أصبحت أحد أكبر الداعمين العسكريين لروسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا، مُرجحة أن يزداد دعمها للجيش الروسي بالأسلحة والصواريخ الباليستية خلال الأشهر المقبلة.