قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن «أنقرة ستواصل رفع صوتها، في مواجهة الظلم والاضطهاد وازدواجية المعايير في أي بقعة بالعالم».

جاءت تصريحات أردوغان في رسالة له، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 10 ديسمبر، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وأوضح الرئيس التركي أن «بلاده عبرت عن مواقف إنسانية تجاه الصراعات في منطقتها، من الصومال لسوريا، ومن أفغانستان لأوكرانيا».

وأشار إلى أن أنقرة استضافت ملايين الأشخاص المظلومين الفارين من مناطق الصراعات، لافتًا إلى أنها «كانت سباقة في بذل الجهود المخلصة بهدف إرساء السلام والاستقرار».

وذكر أردوغان، أن «تركيا ستستمر في كفاحها بكل عزم ضد أعداء الإنسانية، الذين يحاولون تحقيق مكاسب شخصية عبر دماء الأبرياء، لحين القضاء بشكل نهائي على التهديد الذي يشكله هؤلاء على البلاد والشعب».