بولندا تسجل 250 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

سجلت بولندا، 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 وفيات بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و356 ألفا و979، والوفيات إلى 118 ألفا و371.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز، اليوم أيضا إعطاء 57 مليونا و715 ألفا و479 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.