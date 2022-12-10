لافروف: فكرة إنشاء اتحاد الغاز لا تتضمن أي لعبة جيوسياسية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، أن «فكرة إنشاء اتحاد الغاز بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان، لا تشتمل على أي لعبة جيوسياسية».



وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، مساء السبت، قال لافروف خلال مقابلة مع قناة «خبر 24» الكازاخية: «في الوقت الحالي، يتم مناقشة مبادرة تشكيل مشروع ثلاثي الأطراف حول الغاز بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان».



وتابع لافروف: «روسيا وكازاخستان وأوزبكستان دول جارة وتملك نظاما مشتركا لنقل الغاز، وتهتم بضمان عدم انقطاع إمدادات الغاز مع مراعاة ذروة الاستهلاك الموسمي».



ووصف لافروف العلاقة بين روسيا وكازاخستان، قائلًا: «علاقاتنا تحالفية، ودائما ما نمد يد العون لبعضنا البعض ونظهر تفهمًا للقرارات التي يتم اتخاذها في أستانا وموسكو».



وأردف لافروف: «إن أي اتصالات على جميع المستويات هي دائمًا مساهمة ملموسة وعملية في تعزيز أساس التعاون الثنائي والاتفاق على المهام التي تسمح لنا ببناء الإمكانات الاقتصادية لبلداننا بشكل فعال وتحسين رفاهية المواطنين».



وقالت روسيا، يوم الثلاثاء 29 تشرين الثاني نوفمبر، إنها تبحث إمكان إطلاق «اتحاد غاز» مع كازاخستان وأوزبكستان، لدعم الشحنات بين الدول الثلاثة ومشترين آخرين للطاقة، من بينهم الصين.



ولم يقدم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الذي أشار للشحنات إلى الصين، مزيداً من التفاصيل عن الخطة.



وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه لم يتم بعد مناقشة تفاصيل الاتفاق، إلا أن الفكرة الأساسية هي تنسيق خطط الإمداد.



وساق مثالاً على ذلك بشمال كازاخستان التي تستورد الغاز من روسيا، حيث تدرس حكومة آستانة مد خط أنابيب لتزويد المنطقة بالغاز المنتج محلياً.