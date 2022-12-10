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أبو الغيط: منتخب المغرب يكتب تاريخا جديدا للكرة العربية

ليلى محمد
نشر في: السبت 10 ديسمبر 2022 - 9:50 م | آخر تحديث: السبت 10 ديسمبر 2022 - 10:02 م

هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المملكة المغربية على الفوز المشرف للمنتخب الوطني والتأهل التاريخي للدور نصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم.

وكتب أبو الغيط في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أهنئ المغرب بهذا الفوز العظيم على البرتغال والتأهل لنصف النهائي. المنتخب المغربي يكتب تاريخا جديدا للكرة العربية. شرفتم العرب جميعاً وننتظر منكم المزيد بإذن الله".

وواصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ، بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف، ليضمن بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه.

وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل لنصف نهائي المونديال.

وكان منتخب المغرب تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح، فيما فازت البرتغال على سويسرا بنتيجة 6-1.


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