هالة أبو السعد تطالب الحكومة بإصدار بيان توضيحي بشأن الفاتورة الإلكترونية

• وإجراء حوار مع أصحاب المهن الحرة

طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، الحكومة بسرعة حل أزمة اصحاب المهن الحرة والفاتورة الإلكترونية، وإصدار بيان توضيحي بشأن تلك الأزمة والتى تتفاقم يوما بعد يوم دون أن يكون هناك بيان واضح من الحكومة بشأن التنفيذ وآلياته وكيفية التعامل مع وقفات بعض أصحاب المهن الحرة والبيانات التى تصدر بين الحين والآخر من بعض النقابات.



وأضافت أبو السعد: "لكل فعل رد فعل، وعلى الحكومة أن تكون سريعة فى رد فعلها للتعامل مع هذه الأزمة كي لا يستغلها أهل الشر فى الترويج للشائعات والاصطياد فى الماء العكر".



وأوضحت أن مهمة البرلمان هي التشريع وإقرار القوانين بعد دراستها فى اللجان المختصة، دون أن يكون لها أية دور فى إصدار اللوائح التنفيذية أو القرارات الوزارية، والتى فى بعض الأحيان تكون عقبة فى طريق تنفيذ القانون وقد تؤدى إلى تفريغ النصوص القانونية من مضمونها، ووضع عراقيل لتنفيذها.



وذكرت أن الهدف من منظومة الفاتورة الإلكترونية هو حوكمة كل التعاملات في مصر، مردفة: "إلا أن القرارات الوزارية والقرارات الصادرة من مصلحة الضرائب جعلت الرسوم الإدارية مرتفعة للغاية بشكل يجعل تنفيذ القانون مثقل على كاهل التجار وأصحاب الشركات والخدمات، حيث لا توجد دولة تفرض رسوماً بهذه الطريقة كى تتربح وتتكسب من الفاتورة الإلكترونية".



وذكرت النائبة، أن تلك الرسوم ليس لها سند، وتتنافى وأهداف القانون ومقصده، ولزاما على مصلحة الضرائب أن تجعل القواتير الإلكترونية بلا رسوم كون هذه الرسوم تفرض دون أن يقابلها منفعة، وبالتالى فرض رسوم بلا منفعة هو مخالف للدستور.