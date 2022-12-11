الخارجية الإيرانية تستدعي سفير بریطانیا عقب «تصريحات تدخلية»

استدعت وزارة الخارجیة الإيرانية سفیر بریطانیا لدی طهران، سايمون شيركليف، الیوم السبت، "عقب التصریحات التدخلیة التي أدلی بها مسؤولو بلاده بشأن التطورات الداخلیة في إیران ودعمهم للإرهاب وأعمال الشغب وفرض العقوبات غیر القانونیة علی عدد من الرعایا الإيرانيين"، حسبما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

وأدان رئیس الدائرة الثالثة لشؤون غرب أوروبا بوزارة الخارجية، الذي استدعی السفیر، خلال اللقاء، بشدة "استمرار التصریحات التدخلیة للمسؤولین البریطانیین حول شؤون إيران الداخلیة ودعم وسائل إعلامهم الحكومية لأعمال الشغب وفرض العقوبات المنافقة لاأساس لها علی رعایا الجمهوریة الإسلامیة الإيرانية".

وتم التأکید خلال اللقاء علی أن محاولات بریطانیا ووسائل إعلامها الحكومية وتلك التي تتخذ من لندن مقرا لها "لن تنجح ولاتخلف أي نتیجة سوی کراهیة الشعب الإيراني لاستمرار السیاسات المناهضة لإيران".

کما تم الإعلان للسفیر أن الجمهوریة الإسلامیة الإيرانية تحتفظ لنفسها بحق العمل المتبادل للرد علی العقوبات البریطانیة المعلنة.

وأوضحت الوكالة أنه تم "خلال هذا اللقاء، الرفض بقوة لاتهامات لندن التى لاأساس لها ومزاعمها حول إرسال الطائرات المسیرة الإيرانية إلی روسیا والتي أطلقت من دون تقدیم أي وثائق وأدلة".

کما تم التذکیر بأن ما أدی إلی إطالة النزاع في أوکرانیا هو إمدادات الأسلحة الفتاکة من قبل بریطانیا وشرکائها حیث تؤخر باستمرار الحل السیاسي لتسویة هذه الأزمة.

من جانبه، أعلن سفیر بریطانیا أنه سینقل مدی إحتجاج إيران إلی بلاده في أقرب وقت ممكن.