ألمانيا تسجل ارتفاعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا

سجلت ألمانيا، اليوم السبت، ارتفاعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.



وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 3ر223، مقابل 9ر219 أمس الجمعة. وكان المعدل بلغ قبل أسبوع 207، وقبل شهر 3ر262.



وأضاف المعهد، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 32 ألفا و865 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 27 ألفا و841 إصابة يوم السبت الماضي.



وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 115 حالة وفاة، مقابل 89 حالة قبل أسبوع.



وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا ربيع عام 2020، 36 مليونا و758 ألفا و926 إصابة.



ولكن المعهد ذكر أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم رصدها.