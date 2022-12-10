المستشار الألماني: استمرار التواصل مع بوتين ضروري رغم إصراره على الغزو

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصمم على احتلال أجزاء من أوكرانيا ولا يظهر أي حدود لوحشيته، لكن لا يزال من المهم إبقاء قنوات الاتصالات معه مفتوحة لتحيُّن لحظة إنهاء الحرب.

وأضاف شولتز خلال فعالية في بوتسدام بالقرب من برلين "عندما أتحدث مع بوتين، فإنه يقول بوضوح شديد إن الأمر بالنسبة له يتعلق بغزو مكان ما.. إنه يريد ببساطة احتلال جزء من الأراضي الأوكرانية بالقوة"، بحسب وكالة "رويترز".

وشولتز من أكثر القادة الغربيين تحدثا بشكل مباشر مع بوتين منذ الغزو في 24 فبراير، واستمر آخر حديث بينهما عبر الهاتف لمدة ساعة وكان في الثاني من ديسمبر الجاري.

وقال شولتز إنه لم يتضح عدد الجنود الروس الذين قتلوا حتى الآن في الغزو لكن العدد ربما يصل إلى 100 ألف.

وأضاف شولتز "رأينا الوحشية التي يستطيع الرئيس الروسي أن يمارسها... في الشيشان حيث قضى تقريبا على البلد بأكمله. أو في سوريا حيث لا يوجد ضبط للنفس. الأمر بهذه البساطة".

ومضى يقول "لدينا آراء مختلفة تماما. ومع ذلك سأستمر في التحدث معه لأنني أريد أن أشعر باللحظة التي يمكن فيها الخروج من هذا الوضع. وهذا غير ممكن دون أن نتحدث معا".