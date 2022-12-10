رئيس الدوما الروسي يلوم ألمانيا وفرنسا على فشل خطة السلام في دونباس

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ألقى رئيس مجلس النواب "الدوما" الروسي، فياشيسلاف فولودين، باللائمة على ألمانيا وفرنسا لفشل خطة سلام في شرق أوكرانيا في فبراير الماضي.

كما طالب فولودين، وهو حليف مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمدفوعات تعويضية من ألمانيا وفرنسا في منشور على تطبيق المراسلات تليجرام اليوم السبت.

وكتب فولودين "يجب أن تدفع ألمانيا وفرنسا تعويضات للسكان في منطقة دونباس. فالوضع الحالي في أوكرانيا هو نتيجة للسياسات الكاذبة لقادة هاتين الدولتين".

واتهم فولودين، الحكومتين في برلين وباريس بـ"إسقاط دولة" في أوكرانيا في 2014 بذريعة تحول سلمي في السلطة وسط تظاهرات في العاصمة الأوكرانية كييف.

ومضى فولودين بالقول إنه لا ألمانيا أو فرنسا كانت تعتزم الامتثال لخطط السلام التي وقعتا عليها إلى جانب أوكرانيا مع روسيا في العاصمة البيلاروسية مينسك.

ونصت خطة مينسك للسلام لشرق أوكرانيا الذي كان تحت النفوذ الروسي في 2014، على التزامات واسعة لأطراف الصراع. ولكن لم يتم تنفيذ أغلب تلك الشروط. وألقت روسيا وأوكرانيا باللائمة على كل منهما الأخرى.

وجاءت تصريحاته بعدما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استيائه من المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بسبب تصريحاتها الأخيرة بشأن أوكرانيا.

وفسرت روسيا تصريحات ميركل على أنها تعني أن خطة "مينسك" للسلام تم إبرامها لمنح أوكرانيا الوقت لتسليح نفسها والاستعداد للحرب مع روسيا.