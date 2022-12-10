البوابة المصرية للعمرة تنجح في اختبار الحفاظ على حقوق المواطنين والشركات

• غرفة السياحة: موسم العمرة بلا مشاكل حتى الآن.. والشركات ملتزمة بالإجراءات.. ورقابة ومتابعة مستمرة من الوزارة





أكدت شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة أن البوابة المصرية للعمرة نجحت فى أول اختبار لها العام الماضى والذى شهد عودة جزئية لرحلات العمرة بعد فترة توقف هى الأطول بسبب جائحة كورونا، ومنذ الموسم الماضى والذى اقتصر على 3 شهور فقط وبأعداد محدودة للمعتمرين، وتواصل البوابة تقديم خدماتها للمواطنين المسافرين لأداء العمرة تحت رقابة وزارة السياحة والآثار للتعاقدات بين الشركة والمعتمر، حيث يتم رفع التعاقد على البوابة إلكترونيا، ومن ثم تصبح الشركة ملزمة بتنفيذ جميع بنود التعاقد من وسائل السفر والانتقالات الداخلية بالأراضى المقدسة، ومستوى الإقامة الفندقية، والخدمات اللوجيستية من وجبات ووسائل نقل للحرم حال الإقامة على مسافة تبعد ٥٠٠ متر، علاوة على وجود مشرف لكل مجموعة تقوم بتوفيره شركة السياحة وله الخبرة الكافية لخدمة المعتمرين، وتوفير جميع سبل الراحة لهم.

وفى سياق متصل، أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن موسم العمرة منذ بدايته وحتى الآن يعد من المواسم المتميزة للغاية بالنسبة للمواطنين، وأشارت الغرفة إلى أن أكثر ما ساهم فى هذا التميز الضوابط التى وضعتها اللجنة العليا للحج والعمرة واعتمدها وزير السياحة والآثار، بجانب القانون الذى صدر لتنظيم الموسم ووضع آليات تنفيذ رحلات العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة، وأوضحت الغرفة أن هذا القانون حقق سهولة وسرعة غير مسبوقتين فى إنهاء إجراءات العمرة وتنظيم عمل شركات السياحة المعتمدة فى تنظيم الرحلات.

وأضافت الغرفة أن القانون استهدف ضمان جميع حقوق والمعتمرين داخل وخارج مصر والعمل على راحتهم وسلامتهم، وهو ما نجحت الضوابط الموضوعة فى تحقيقه حتى الآن، وأوضحت الغرفة أن أكبر دليل على نجاح الموسم وتميزه الاختفاء التام لشكاوى المعتمرين منذ بداية الموسم وحتى الآن، مما يؤكد الالتزام الكامل من قبل شركات السياحة المنظمة للرحلات بالقانون والضوابط الموضوعة.

وطالبت لجنة السياحة الدينية بالغرفة جميع شركات السياحة العاملة فى تنظيم رحلات العمرة ووكلائها بالمملكة العربية السعودية بضرورة استمرار الالتزام بالضوابط المنظمة للموسم وتنفيذ التعاقدات المتفق عليها مع المعتمرين وحفظ حقوقهم اتساقا مع القانون الخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة، وأكدت الغرفة أن ضوابط العمرة شددت على الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة باتخاذ الإجراءات التى تضمن الحفاظ على حقوق المعتمرين عند تنفيذ التعاقدات مع جميع الجهات التى تقدم خدماتها للمعتمر منذ مغادرته منزله وحتى عودته اليه سالما بعد أداء المناسك.

وأكدت لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن هناك تنسيقا وتعاونا كبيرا وعلى أعلى مستوى بين الغرفة ووزارة السياحة والآثار وخاصة قطاع الشركات بالوزارة، وأضافت اللجنة أن الغرفة وبعد اعتماد وزير السياحة والآثار لضوابط العمرة تلقت تأكيدات من قطاع الشركات بالوزارة أن الضوابط تضمنت قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، بما يضمن تنظيم موسم سلس دون معوقات، ويحفظ فى الوقت نفسه حقوق المعتمرين والشركات على حد سواء.

وطالبت الجميع بضرورة الالتزام بكافة بنود ضوابط وقواعد موسم العمرة، حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون، وحفاظا على حقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم، كما أهابت الوزارة بالمواطنين عدم حجز أى رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المسجلة على البوابة المصرية للعمرة لضمان حقوقهم وعدم تعرضهم لأى محاولات نصب من قِبل الكيانات غير الشرعية وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات لهم أثناء العمرة.