قال الإعلامي أحمد موسى، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتابع عن كثب نتائج القمة العربية الصينية الأولى المنعقدة حاليا بالعاصمة الرياض، ومعرفة أهم التوصيات التي سيتم العمل عليها.

وأضاف خلال برنامجه «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن القمة العربية الصينية، لها دلائل بعيدة المدى ونتائجها ستكون واقعية وجميع الأطراف لها مكاسب في مختلف المجالات.

وتابع: «حان الوقت لكي تتوقف الدول الأوروبية والولايات المتحدة عن التدخل في شؤون الدول وخاصة العربية تحت شماعة حقوق الإنسان»، موضحًا أن هذا الأمر أصبح "كارت محروقا"، ويستخدم لأغراض سياسية.

وأوضح موسى، أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة، لا ترغب في أن تكون الدول العربية قوية ولها سيادة وقوة إقليمية، عكس الصين وروسيا التي تدعم استقلال الدول العربية وتترك مساحة لها لحل مشكلاتها الداخلية بنفسها.

ونوه بأن العالم الآن لم يقف على قوة عظمى واحدة بل هناك أربعة أطراف قوية وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وشدد على أن الدول العربية لها مطلق الحرية في اختيار القوى التي تتعاون معها.

وأشار موسى إلى أن الإعلام العربي المشارك في القمة العربية الصينية، يتناول كافة الإنجازات التي تنشئها مصر، وخطة الدولة في بناء المشروعات القومية، لافتًا إلى أن هناك بعض الدول طلبت من مصر الاستفادة من خبرتها في إنشاء المشروعات الحيوية.