محافظ الإسكندرية يفتتح معرضا لذوي الهمم على شاطئ المندرة

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، المعرض الخيري "باب رزق 2" المخصص لذوي الهمم بالمجان، والمقام بشاطئ ذوي الهمم المجاني بالمندرة، بمشاركة أكثر من 156 عارضا من ذوي الهمم.

وأكد الشريف أن المعرض يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتشجيع الحرف اليدوية والاهتمام بذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، معربا عن سعادته بتواجده وسط أبناءه من ذوي الهمم.

وأعلن اللواء محمد الشريف عن مد فترة معرض "باب رزق 2" ثلاثة أيام أخرى ليستمر لمدة أسبوع اعتبارًا من اليوم السبت 10 ديسمبر وحتى الخميس 15 ديسمبر الجاري، وفي الفترة من 11 صباحا وحتى 7 مساءا، في إطار دعم وتشجيع جميع العارضين من ذوي الهمم.

وأكد استمرار تنفيذ المعارض على شواطئ الإسكندرية في إطار مبادرة "باب رزق" الذي أطلقها في ختام موسم الصيف 2022، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من العارضين للمشاركة وعرض منتجاتهم خلال الأيام المشمسة في موسم الشتاء.

وأشاد بالنجاح الذي حققه المعرض الخيري "باب رزق 1" الذي أقيم على شاطئ السرايا العام لدعم الحرف اليدوية وتوفير فرص لأصحاب الحرف البسيطة لكسب الرزق ومواجهة غلاء المعيشة.