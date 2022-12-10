الناتو ينشر نظام دفاع جوي متوسط المدى في رومانيا

عزز حلف شمال الأطلسي "ناتو" من قدراته الجوية للمراقبة على سواحل البحر الأسود المقابلة لروسيا، حيث نشرت القوات الفرنسية نظام دفاع جوي متوسط المدى (مامبا) في دولة رومانيا، وتتولى القوات الإيطالية الإشراف عليه.

وقال مسؤول عسكري في الحلف - في تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت - "إن الروس على دراية بوجود الناتو والطائرات المقاتلة والمسلحة، ولا نخطط لاستخدام الأسلحة ولا نريد استخدامها، ولكننا جاهزون لاستخدامها إذا لزم الأمر".

وأضاف المسؤول العسكري" أن نظام "مامبا" مخصص للمراقبة وتزويد القيادة الرئيسية للحلف بكل الملاحظات والتطورات، بالإضافة إلى أنه مصمم لمواجهة صواريخ كروز، ويمكن التعامل مع تهديدات متعددة من خلال قدراته على الإطلاق المتعدد"، مشيرا إلى أن الحلف ملتزم بتعهداته لتقديم الدعم الأوكراني في مواجهة التهديد الروسي".